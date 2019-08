« J’ai vraiment l’objectif de disputer les Jeux olympiques »

Les Nouvelles calédoniennes :

L'équipe de France a réalisé une belle saison, avec notamment une huitième place sur le circuit mondial. Malgré tout, vous avez échoué à vous qualifier pour les Jeux olympiques de 2020, à Tokyo... Quel sentiment domine aujourd'hui ?

Ça a été une très grosse déception car c'était clairement l'objectif de la saison. On fait sûrement l'une de nos meilleures années avec notamment deux finales, à Vancouver et à Hong Kong, mais on est passé à côté de notre finale lors de ce tournoi de qualification olympique (défaite face à l'Angleterre, 31 à 7, NDLR). Il y a vraiment beaucoup de regrets.

Mais comment expliquer cet échec ? L'Angleterre était-elle vraiment supérieure à la France ?

Sur ce tournoi, ils ont été clairement au-dessus. Ils ont dominé tous les compartiments du match et ils ont su mettre en place leur tactiques. Ils étaient maîtres. Mais deux semaines avant, on les affronte au tournoi de Moscou, et on gagne le match. Là, on avait su imposer notre rythme, c’est bien la preuve qu’ils ne sont pas supérieurs. Donc, c'est vraiment rageant.

Je ne ferme pas la porte du rugby à XV.

Tokyo reste-t-il malgré tout dans un coin de votre tête ?

Bien sûr ! Ca va être difficile de se qualifier pour les Jeux olympiques mais il y a un tournoi de repêchage au mois de juin prochain. On sait qu'il y aura le Chili, le Brésil et la Jamaïque notamment. On va prendre chaque équipe comme telle, car au rugby à VII, il n'y a plus de petites équipes dorénavant. Ca peut basculer des deux côtés. On va jouer tous les matches à fond, c’est une certitude. Mais, on a vraiment un bon groupe, qui est très soudé depuis quelques tournées.

Sur le plan personnel, quel regard portez-vous sur votre première saison complète ?

Évidemment, malgré cette déception, je suis tout de même content. Je ne pensais vraiment pas jouer autant car j'avais intégré le groupe en fin de saison l'année dernière. Des joueurs étaient là depuis un an et ils n'ont participé qu’à un seul tournoi alors que moi, c'est ma première année, et j'arrive à faire quasi toutes les tournées. J'ai vraiment progressé dans le jeu et sur le plan physique également car, en arrivant, j'étais presque à la rue par rapport aux exigences du rugby à 7 international.

Il faut dire que votre profil, puissant et rapide, colle parfaitement à ce jeu là...

C'est vrai que je me retrouve vraiment dans le rugby à VII. Et encore plus dans le projet de jeu prôné par l'équipe de France.

Cette belle saison vous permet de rester dans le groupe France. La Fédération française de rugby vient de donner ses effectifs pour l’année à venir... Heureux ?

Évidemment ! Ce n'est pas encore signé mais oui, la Fédération a annoncé la liste. Elle nous en a parlés et j'étais d'accord pour continuer l'aventure car j'ai vraiment l'objectif de disputer les Jeux olympiques.

Un retour au rugby à XV a-t-il été envisagé ?

J'avais deux propositions en Pro D2, mais je suis venu en Métropole pour le VII et je reste focus sur ça même si je ne ferme pas la porte du rugby à XV. S'il n'y avait pas eu les Jeux olympiques, la décision aurait été plus difficile et peut-être que j'aurais basculé à XV.

J’essaie d’avoir mes proches tous les jours, surtout ma fille, pour jouer mon rôle de papa.

Vous avez parlé des Jeux olympiques avec vos coéquipiers ? On pense notamment à Pierre-Gilles Lakafia, qui était présent à Rio en 2016...

Oui. Pierre-Gilles, en plus, a encore les discours de son père, champion de javelot qui était présent à Los Angeles en 1984. C'est unique de participer aux Jeux et je ne parle même pas d'une médaille... C'est le Graal ça. Certains parlent des Coupes du monde mais pour moi, les Jeux olympiques, c'est autre chose.

Me dire que, peut-être je pourrais les faire, ça reste énorme. En plus c'est au Japon, à Tokyo. Un beau pays, une belle ville... Ça donne plus qu'envie.

Vous avez vécu une première expérience difficile en France, à Toulouse. Puis, de retour en Calédonie, vous êtes finalement repéré par la Fédération pour intégrer l'équipe de France à VII. Comment se passe cette nouvelle vie ?

J'avais 20 ans à l'époque. Rugbystiquement, je m'y retrouvais mais le reste de la journée c'était compliqué. J’ai été un petit peu lâché là-bas. C'était à moi de m'adapter et c'était très difficile. J'étais peut-être encore un peu immature et pas assez préparé. Là, tout va bien, j'adore. J'ai su m'intégrer, m'adapter. Ma soeur, qui habite à Perpignan, m'aide beaucoup et je connais aussi pas mal de monde dorénavant.

Votre femme et votre fille sont restées, ici, en Nouvelle-Calédonie. Comment vivez-vous l'éloignement ?

Il faut savoir que depuis des années, je joue au rugby, je regarde du rugby, je vis rugby... Mes proches ont bien vu que c'était important pour moi. Ils ont toujours été derrière moi et ils disaient que cette proposition était un mal pour un bien. Ils sont donc plus qu'heureux. Après, j'essaie de les avoir tous les jours, surtout ma fille, pour jouer mon rôle de papa. Ça fait du bien, ça remonte vraiment le moral. Le fait d'avoir un appel ou une petite vidéo, ça rebooste immédiatement.

Vous rentrez en Métropole courant août... Quelle est la suite du programme ?

Là, je profite de mes vacances, de mes proches ici pendant une quinzaine de jours avant de retourner en Métropole effectivement. Fin août, il y aura une semaine de tests médicaux et la reprise des entraînements. Puis on se tournera rapidement vers la nouvelle saison avec deux tournois de préparation en Angleterre et en Espagne.

La Coupe du monde de rugby à XV approche à grands pas... Un pronostic ?

Je suis derrière les Bleus évidemment. Ils sont capables de tout malgré une période compliquée. Mais sinon, j'ai également un petit faible pour les Irlandais. C'est une belle équipe, qui reste très régulière et qui a battu les Blacks récemment.