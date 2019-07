« Je n’incite pas les parents à envoyer leur enfant en Métropole »

Les Nouvelles calédoniennes :

Pourquoi cette visite d’une semaine en Nouvelle-Calédonie ?

J’ai pris l’engagement de visiter toutes les Ligues. L’éloignement fait qu’il est difficile de venir fréquemment ici, c’est pourquoi avec Alain (Fischer, le secrétaire général de la FFT, NDLR), on est venu passer une semaine. C’est environ quatre fois plus que dans les autres régions mais c’était important car c’est une région singulière, avec des caractéristiques qu’il faut comprendre. Il y des caractéristiques qui sont propres aux territoires insulaires et on peut les comprendre uniquement si on se déplace sur place.

Quel bilan tirez-vous de votre séjour ?

Il y a déjà une confirmation, c’est que le territoire, de par sa densité démographique, présente des contrastes très importants entre les clubs du Sud et ceux du Nord. Cette diversité-là, on la connaissait. Mais en revanche, ce qu’on a sans doute découvert, c’est qu’il y a un rythme, dû à la latitude sous laquelle le territoire est situé, qui demande des adaptations, des ajustements. Nous, on a une saison sportive qui commence au mois de septembre alors qu’ici, elle commence en février. On ne peut pas avoir deux rythmes différents entre la Fédération et la Nouvelle-Calédonie, notamment parce qu’on utilise des outils informatiques centralisés. Il faut donc voir comment on peut adapter notre fonctionnement. Mais ce sujet-là, on ne nous l’avait jamais soumis… Si on n’était pas venu, on ne l’aurait pas vu.

On peut rêver que la Nouvelle-Calédonie soit la Nouvelle-Zélande du tennis.

Comment faire évoluer la situation ?

Il faut aborder les sujets sous plusieurs angles, mais avant tout il faut donner de la simplicité. Il ne faut pas que notre organisation ajoute de la complexité qui est inhérente à la vie associative. Mais une chose est sûre, c’est que le projet Agir et Gagner, qui veut faire de la Nouvelle-Calédonie la base avancée du tennis français dans le Pacifique, est confirmé. On peut rêver que la Nouvelle-Calédonie soit la Nouvelle-Zélande du tennis, avec des atouts autant au niveau climatique que sportif.

Cela doit-il passer par une harmonisation du niveau sur le territoire ?

Il faut partir d’un modèle très endémique, qui tourne autour du jeu. Ce que je crois, c’est qu’on a sans doute trop voulu professionnaliser l’animation et l’initiation. On en a presque oublié la transmission essentielle, et ce dès les premiers échanges, du plaisir. Dès qu’on arrive dans un club de tennis, on doit jouer. Pour cela, on a donné des outils, en simplifiant notamment la compétition sans juge arbitre.

Parmi les quatre meilleures Calédoniennes, âgées de 14 et 15 ans, trois ont fait le choix de partir en Métropole. Est-ce une fatalité ?

Le modèle dans lequel nous nous inscrivons est complètement en rupture avec tout ce qu’on a connu par le passé. Aujourd’hui, je dirais même que je n’incite pas les parents à envoyer leur enfant en Métropole. C’est un risque qu’ils prennent. Le risque est lié au déracinement et à la construction de l’enfant. Clara Cwajgenbaum incarne notre reset, notre changement d’état d’esprit.

Mais alors, comment expliquer ces départs ?

C’est avant tout un modèle, des repères d’avant qui perdurent. Encore une fois, le choix de partir en Métropole est une hypothèque qui est prise sur l’avenir. Le vrai problème est le concept de potentiel, c’est une spéculation sur l’avenir d’un joueur ou d’une joueuse. Nous, on préfère un modèle de capitalisation. On progresse, on capitalise et ensuite parce qu’on a progressé, on peut passer à l’étage au-dessus.

Le choix de partir est une hypothèque qui est prise sur l’avenir.

Le pôle tennis, lancé en février 2017, devait permettre de faire évoluer ces jeunes pépites locales. N’est-ce pas un constat d’échec de les savoir en Métropole ?

On ne peut pas parler d’échec, parce qu’on démarre. L’enfant qui a un bon niveau, si les parents pensent qu’il a plus de chances d’évoluer et de réussir en venant en Métropole, c’est leur choix. Les joueurs et les joueuses n’appartiennent à personne. Moi je dis juste, attention, il y a plus d’exemples d’échecs que de réussites. Entre 11 et 16 ans, on peut très bien rester chez soi, jouer dans son milieu ambiant et seulement ensuite aller sur le circuit mondial. L’objectif étant qu’à 16 ans, les joueurs soient en capacité de jouer les tournois du Grand Chelem junior.

Au niveau national, les Français sont parfois à la peine en individuel. Comment expliquer cela ?

Les garçons sont confrontés à une période exceptionnelle avec quatre monstres du tennis. Ils n’ont pas à rougir de leurs performances et restent de formidables locomotives pour le tennis tricolore. Chez les filles, en revanche, on ne peut pas récolter ce qu’on n’a pas semé. Dans le passé, on a construit un modèle où on pensait que les joueuses allaient mûrir plus tard. On a laissé passer plusieurs trains, c’est pour cela qu’aujourd’hui on remet en cause ce modèle. Désormais, dès 11 ans, on entre dans la boucle internationale avec un circuit de départ. D’ici quatre ans, certaines filles pointeront au niveau mondial.

La Laver Cup et l’ATP Cup vont dorénavant s’ajouter à la Coupe Davis. N’est-ce pas préjudiciable pour le tennis ?

Le tennis professionnel est à un tournant de son histoire, il se cherche un peu. Nous, on soutient la Coupe Davis. Elle avait besoin d’évoluer pour ne pas disparaître. L’histoire a été magnifique mais elle arrivait à sa limite alors que les meilleurs joueurs ne la disputaient plus. Mais, oui, à un moment donné il va falloir unifier tout cela.

Vous souhaitez redonner à la France, une place de grande nation du tennis mondial. Qu’est-ce que cela signifie ?

Il est important de rappeler que le tennis professionnel vient des nations. On souhaite vraiment soutenir cela. Or, si 205 nations sont inscrites à la Fédération internationale, seulement 72 nationalités sont représentées au classement ATP ou WTA. Il ne faudrait pas que le tennis devienne un sport réservé à quelques nations, même si c’est déjà un peu le cas, alors que 90 % des joueurs sont issus de vingt pays. Il faut que le tennis soit un vrai sport universel, comme peut l’être le football par exemple. Pour la France, jouer notre rôle, c’est ça : être un Grand Chelem mais aussi être une nation.