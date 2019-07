Au milieu de l’hystérie, la folie

On ne va pas vous mentir, on a bien cru que le gymnase de l’université d’Apia allait s’écrouler. Sur le terrain à côté de celui qui accueillait le choc féminin entre Calédoniennes et Tahitiennes, Samoans et Papous se sont expliqués à coups de violentes claques dans la diagonale. A chaque point marqué par la sélection nationale, le public, nombreux hier, se levait comme un seul homme et hurlait son bonheur. Et encore, hurler, le mot est faible… C’est fou comme une si petite salle peut renfermer une si grosse ambiance.

Au final, l’édifice a tenu bon. Mais on y a laissé nos tympans.

Une main, aussi, quand sur une attaque smashée de la Tahitienne Katia Tetuanui le ballon a rebondi dans les gradins… Heureusement, il nous restait nos yeux. Suffisant pour voir, dans les tribunes, deux enfants, dont une petite agitant un drapeau samoan, se lancer dans des déhanchés endiablés à la fin du 3e set des filles, encouragés par des mamans s'agitant elles aussi sur leur siège. Suffisant, surtout, pour admirer la prestation des Calédoniennes, héroïques en défense et bondissantes en attaque. « On a des petites mais elles sautent haut », sourit le sélectionneur, Willy Adjouhgniope. « On a très bien joué, on n’a rien lâché. Là où on a dominé Tahiti, c'est au service », ajoute-t-il avec son regard malicieux. « Je suis trop fière d’elles », applaudissait la capitaine Sarah Nehoune après la démonstration de force de son équipe. « Elles bougent, elles se défoncent ! Collectivement, on a mis beaucoup d’intensité. »

Danse avec les béquilles

A 17-20 dans le 4e set, les Calédoniennes ont su hausser leur niveau pour renverser leurs adversaires. Il fallait le voir pour le croire ! Sur une attaque tahitienne, contrée, le ballon part trois mètres dehors ? Sarah se jette quasiment sur la table de marque pour faire durer le point ! Quand la balle est moins compliquée à négocier, la passeuse envoie en bout de fil Sabine Haewegene et Ramana Ariioehau assommer les Polynésiennes. Le retard est comblé et la confiance repasse du côté calédonien. Liwenda Manuohalalo, Coralie Macccam et Ramana deviennent infranchissables, le bloc renvoie tout ! Un mur ! Un dernier service trop long des Tahitiennes et c’est l’explosion de joie… Et c’est parti pour une danse improvisée au centre du terrain. Même Luawé Tangopi, victime d’une « grosse entorse » de la cheville gauche la veille et forfait pour le reste du tournoi, y participe, sur un pied et avec ses béquilles en l’air ! « Le collectif, la technique et le mental ont fait la différence », résume-t-elle, heureuse pour ses partenaires, qui enchaîneront ce soir contre les Samoanes et demain face aux Wallisiennes et Futuniennes. Deux nouvelles victoires et ce serait l’assurance de jouer la finale vendredi soir. Reste une question. Comment les Calédoniennes ont-elles fait pour s’entendre dans ce vacarme ? « On ne pouvait pas, alors on utilisait le langage des signes », se marre Sarah, qui avait délaissé sa queue de cheval pour deux longues et belles tresses. « J’en avais une seule » la veille, précise-t-elle. On peut présager qu’elle en aura une de plus ce soir. Et espérer qu’elle en ait cinq après-demain… « Ça dépend de mes coiffeuses… »

Cette équipe vit bien. Et joue encore mieux. Même si, à ce rythme-là, les volleyeuses risquent de finir sourdes... « Il y avait trop de bruit ! Normalement, ça n’existe pas un truc comme ça, c’est interdit, relance Willy. On a demandé à l’autre, là, d’arrêter sa musique » entre les points du match d’à côté. « Parce que nous, on joue, quoi ! Mais bon, c’est un Samoan… » Et autant vous dire que lorsque Samoa joue un match de volley, rien n’a autant d’importance à Apia.

