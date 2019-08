L’ascension fulgurante de Rayann Lacheny

Route, piste, cross-country et même un peu d’enduro : tant qu’il s’agit d’être sur un vélo, Rayann Lacheny est dans le coup. Sauf que le touche-à-tout ne se contente pas seulement de participer.

Cette année, le coureur du VCC Mont-Dore a presque tout gagné sur le territoire.

Récent champion de Calédonie sur piste chez les juniors et chez les seniors (lire ci-dessous), il s’est largement imposé lors du XCaledonia et plus récemment au XDeva. Sur route, il a remporté toutes les étapes de la saison sauf une, où il est arrivé juste derrière son entraîneur Chris Jenner. Il détient également le record du Kilomètre du Ouen Toro (soit 2 minutes et 4 secondes).

Rigueur

Une prouesse remarquable pour le cycliste de 18 ans, qui s’est lancé dans la discipline il y a trois ans seulement. Son secret ? « Je m’entraîne sérieusement. Je fais du vélo 15 à 18 heures par semaine environ, soit environ 350 km. Mais quand je n’ai pas cours, c’est plus. Lors de mes dernières vacances, j’ai fait 700 bornes », raconte le membre du Centre territorial d’entraînement (CTE).

Si ses objectifs sportifs sont plutôt sur route, Rayann Lacheny aime varier les plaisirs : « J’apprécie toutes les disciplines. J’ai besoin de me diversifier, sinon, je m’ennuie, confie-t-il. Celle que je pratique le plus, c’est la route, mais celle où je m’amuse le plus, et c’est certainement parce que j’en fais moins, c’est clairement le cross-country. »

Il alliera l’utile à l’agréable ce week-end puisqu’il doit d’abord s’aligner sur une course sur route à Boulouparis demain, avant de participer aux championnats de Calédonie de cross-country, dimanche matin à partir de 8 heures à Nouville.

Une compétition qui consistera en 6 tours de 4 km. « Le parcours sera plus technique que d’habitude, avec beaucoup de single-tracks. Je me demande même s’il ne va pas être un peu trop dur... », expose Tom Maury, le responsable du CTE, qui a créé le tracé. Rayann Lacheny est allé faire une reconnaissance dans le coin il y a deux semaines : « Le placement va être important car c’est un véritable entonnoir. Si tu es derrière quelqu’un de plus lent, tu ne peux pas le doubler pendant un bon bout de temps. »

Retour à Tahiti

Une petite parenthèse pour le jeune cycliste qui se recentrera rapidement sur son gros rendez-vous de sa saison : le Tour de Tahiti qui se déroulera sur l’île du même nom, mais également sur celles de Moorea et de Bora-Bora, du 14 au 20 septembre (lire ci-contre). Contre toute attente, celui que l’on considère comme l’un des grands espoirs du vélo calédonien avait terminé 2e chez les moins de 23 ans et 9e au général, sur 80 au départ, en 2018. Et, cerise sur le gâteau, il était même arrivé 2e lors de la dernière étape qui consistait en un critérium de 48 km. « Là-bas, ils ne pensaient même pas que j’allais finir le Tour », sourit-il.

Le Tour de Calédonie ? Rayann Lacheny - qui, trop jeune, avait fait seulement les quatre premières étapes en 2018 - pourrait bien faire l’impasse cette fois. « C’est un peu trop proche du baccalauréat », souffle le lycéen, en terminale STMG à Blaise-Pascal. Car de bonnes notes seront requises s’il compte intégrer à la rentrée prochaine le Pôle cycliste Outre-mer qui devrait bientôt voir le jour du côté de Hyères. Une nouvelle vie, qui tournera toujours autour du vélo.

Hilaire, Pommelet et Lacheny, les maîtres de l’anneau

Le podium de la vitesse par équipes. Photo DR

Les championnats de Calédonie de cyclisme sur piste se sont déroulés au vélodrome de Magenta du 23 au 29 juillet. Chez les minimes, Angélo Hilaire (Ouenghi Sports) remporte la vitesse et la course scratch devant Hervé Salaün (École calédonienne de vélo, ECV) et Thomas Rizzolatti (ECV), quand Martin Van Laethem (ECV) s'adjuge la course aux points et Hervé Salaün la Tempo Race.

L’ogre Pommelet

En cadets (15-16 ans), Hugo Pommelet du VCC Mont-Dore réalise le grand chelem avec cinq titres glanés dans les cinq disciplines (vitesse, scratch, course aux points, Tempo Race, poursuite individuelle), devant tantôt Charles Salaün (ECV), tantôt Maxime Auvray (VCC).

En juniors/seniors, Rayann Lacheny (VCC) domine la vitesse, le scratch et la course aux points, et, absent lundi dernier, laisse le champ libre à Romain Pecqueux (Association sportive Magenta Impassible) sur la poursuite et la Tempo Race.

En vitesse par équipe, la triplette de l'ECV composée de Thomas Rizzolatti, Charles Salaün et David Schavits est sacrée championne de Calédonie devant le VCC Mont-Dore (Guylaine Burguière, Jérémy Porterat, Hugo Pommelet). F.L.