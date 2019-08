L’URC Dumbéa veut revenirau premier plan

Finaliste à cinq reprises ces dernières années, l’URC Dumbéa peine pourtant à retrouver les sommets. Après une saison dernière extrêmement compliquée, le club espère bien renouer avec ses lettres de noblesse lors de cet exercice. Si la phase aller laisse entrevoir une embellie, les questions demeurent nombreuses malgré tout. « Je ne dirais pas que cette première partie de saison est décevante. L’année dernière oui, elle l’était très clairement. On avait eu un déplacement en Métropole, à Béziers, pour un tournoi de rugby à VII et je pense qu’on avait pris la grosse tête », commence d’emblée Soane Neti, l’entraîneur.

OBJECTIFS DEMI-finales

De son côté, il évoque davantage une saison « mitigée » cette année alors qu’à mi-parcours, le bilan comptable est négatif avec deux victoires et trois défaites. « Nous sommes dans une phase de transition avec notamment l’intégration des jeunes. On retrouve petit à petit nos repères avec un jeu d’évitement et de vitesse.»

Une chose est sûre, l’objectif est connu de tous : les demi-finales. « L’idée est d’être dans les quatre premiers, pour être qualifié pour les phases finales », assure-t-il. Avec un match en moins au compteur, face à Normandie, les anciens coéquipiers de Sego Siega, qui leur a rendu visite pendant ses vacances sur le Caillou, sont actuellement cinquièmes.

CHOC CONTRE LE LEADER

Dans leur viseur ? Païta, le CREC et... Normandie. Cette rencontre pourrait alors être décisive dans la course à la qualification. « En cas de défaite face à Normandie, cette quatrième place s’éloignerait un petit peu mais il y a d’autres matches à jouer, attention », prévient malgré tout Soane Neti.

Ainsi, avant de retrouver la JSLN, l’URCD a rendez-vous, cet après-midi, au stade Simutoga de Rivière-Salée pour affronter l’Olympique, leader du championnat. « Face à Païta, on a largement gagné donc les autres équipes commencent un peu à nous craindre. On est de retour », assure le coach, qui s’attend à un match compliqué alors que le club de Nouméa possède « un très bon joueur au pied ».

Mais l’entraîneur garde confiance. « Il faut continuer à travailler et surtout, appliquer les consignes. Moi, je suis simplement là pour mettre en place des choses mais après, pendant 80 minutes, ce sont les joueurs qui se battent sur le terrain pour qu’il y ait une victoire au bout. » Une victoire pour continuer à y croire.

claire.gaveau@lnc.nc