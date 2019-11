WINDSURF. Après deux jours d’attente face aux caprices du vent, les windsurfeurs engagés sur la Bureau Vallée Dream Cup ont enfin pu se mesurer aux vents de la Côte-Blanche, nouveau site de l’épreuve. Avec une quinzaine de nœuds constants, trois manches de slalom ont pu se dérouler : deux chez les hommes et une chez les femmes. L’occasion pour le public de découvrir ces visages et ces voiles qui coloreront la fin de semaine, du côté du centre d’activités nautiques (CAN).