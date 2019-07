C’est sur le circuit de Païta que se déroulera la 5e et dernière étape des championnats de Calédonie, dimanche. Le départ de la première manche est prévu pour 9 heures. Quatre catégories seront représentées : élite, open, 9 à 14 ans et 7 à 9 ans. Dans la catégorie reine, c’est toujours Wilrick Cabanilles qui est en tête, et de loin, au classement général.