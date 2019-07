La « fusée de poche » australienne a encore frappé

Et de deux ! Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a enlevé une nouvelle fois le sprint qui a conclu la 16e étape du Tour de France à Nîmes. Sans conséquence pour le maillot jaune du Français Julian Alaphilippe (Deceuninck). Dans une chaleur de four, le cycliste australien, déjà vainqueur de la 11e étape à Toulouse, s’est imposé devant l’Italien Elia Viviani, le Néerlandais Dylan Groenewegen et surtout le maillot vert du Slovaque Peter Sagan. Depuis le départ de Bruxelles, il est surtout le premier sprinteur à lever une seconde fois les bras sur la ligne d’arrivée. « Cela montre la densité du niveau en sprint. Avant, il y avait Marcel Kittel ou Mark Cavendish, on pouvait savoir à l’avance qu’ils allaient gagner. Maintenant, vous ne savez jamais qui va gagner. C’est plus excitant à regarder », a-t-il confié.

Une nouvelle victoire d’étape qui permet notamment à Caleb Ewan, surnommé la « fusée de poche » à cause de son gabarit petit et musculeux (67 kg, 1,65 m), de se faire un nom. « Je suis certes le plus constant, mais je ne vais pas dire que je suis le meilleur », glisse-t-il.

En route vers les Champs-Élysées

Le sprinteur australien veut dorénavant s’imposer comme une évidence dans le peloton. Ses deuxièmes places aux Mondiaux, juniors en 2012 puis espoirs en 2014, l’ont endurci. « Dans un certain sens, je suis habitué à ne pas gagner. Je sais garder mes nerfs, ma concentration, et travailler dur jusqu’à ce que ça paye », a-t-il dit après le… 36e succès de sa carrière. .« Je n’en ai pas fini », avait-il assuré au terme de la onzième étape. Au point de se tourner dorénavant vers le sprint final sur les Champs-Élysées. « C’est la plus grande arrivée pour un sprinteur (...) J’espère atteindre Paris avec assez de forces encore ». Le rêve est permis.