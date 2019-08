La revanche après la folle course allemande

Une belle poignée de revanchards : une semaine après une course à élimination en Allemagne qui a piégé certains des tout meilleurs, ceux-ci ont l’occasion de se racheter dans la nuit de dimanche à lundi (départ à 12 h 15) au GP de F1 de Hongrie, avant de prendre la route des vacances.

A commencer par Lewis Hamilton. Pourtant habituellement à l’aise dans ces conditions, le Britannique a dû se contenter d’une 9e place (suite au déclassement des Alfa Romeo, dont l’écurie a fait appel, pour des irrégularités au départ), après une sortie de piste, un tête-à-queue et une pénalité de cinq secondes pour une entrée non réglementaire dans les stands ! Son équipier finlandais Valtteri Bottas et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), entre autres, ont connu un sort moins glorieux encore, abandonnant après avoir perdu le contrôle de leurs monoplaces pour finir dans les barrières.