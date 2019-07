La sélection se regroupe samedi et dimanche

Le grand tournoi approche... Du 27 octobre au 2 novembre, la Coupe d’Océanie se jouera sur le territoire. La Calédonie sera dans la poule A avec la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu et les Samoa américaines. Il faudra terminer parmi les deux premiers pour accéder aux demi-finales, croisées avec les meilleurs du groupe B, composé, lui, des Salomon, de Fidji, Tahiti et Tonga. Pour se préparer, la sélection masculine calédonienne, toujours entraînée par William Bret, se regroupe toutes les deux semaines. Prochains entraînements samedi (10 h - 12 h ; 15 h 30 - 18 h) à Nouméa (salle Anewy) et dimanche (8 h - 10 h 30 ; 15 h 30 - 18 h) à Païta (Arène du Sud). « Début septembre, on recevra un club australien, qui reste à déterminer, pour deux matchs, puis début octobre on ira neuf jours en Malaisie pour y jouer quatre rencontres », précise William.