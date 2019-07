Le championnat de Nouméa s’achève dimanche

Lancé le 17 mars, le championnat organisé par le Comité de district de cricket (CDC) de Nouméa a regroupé 15 équipes féminines et 13 masculines, réparties en deux poules. Au terme de la phase de classement qui a duré quatre mois en matches aller et retour, cette compétition va connaître son dénouement demain dimanche tant chez les dames que du côté des messieurs.

Les premiers des poules se sont qualifiés pour les deux finales qui désigneront les champions 2019. Auteur d’un rarissime doublé la saison dernière, la JS Ouvéa défendra ses biens. Son équipe féminine fera face à l’AS Beirumas alors que celle des messieurs sera opposée à l’AS Oriane. Quelle que soit l’issue de leur finale, les deux équipes féminines sont assurées d’être qualifiées pour le championnat provincial Sud qui aura lieu une semaine plus tard, les 27 et 28 juillet. Elles se retrouveront avec 4 autres équipes de Nouméa et 2 de l’île des Pins au niveau des quarts de finale qui auront lieu samedi, les demi-finales étant prévues le lendemain.

La grande finale provinciale est programmée le dimanche 11 août, en même temps que celle des hommes dont les demi-finales se seront disputées la veille. Celles-ci regrouperont trois équipes de Nouméa et une de l’île des Pins. Voilà pourquoi est organisé demain un match de barrage opposant les deuxièmes de poules, Beirumas et JS Maré, dont le vainqueur rejoindra la JS Ouvéa et Oriane. Début des matches à 8 heures.

Photo P.G.