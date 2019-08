Le Chrono Dore, une course où l’entraide est reine

Pour la troisième année consécutive, le club de l’AS TRI Mont-Dore organise le Chrono Dore. Un triathlon par équipe et en contre-la-montre sur la commune du Mont-Dore. « On voit beaucoup de rassemblements en équipe dorénavant, que ce soit la Transcal, la SwimRun ou encore la Gigawatt. Cette formule marche très bien car ça permet d’avoir une ambiance différente et d’attirer un plus grand nombre de personnes », explique Benoît Beukels, le président du club, qui veut faire de cette course un « événement convivial et populaire ».

Avec quatorze équipes mobilisées la première année, dix-sept la suivante, ce dernier attend une douzaine de groupes sur le parcours ce matin. « Il y a une cinquantaine de coureurs inscrits au total, c’est une participation correcte par rapport au nombre de triathlètes en Calédonie. D’autant plus que les groupes qui se forment sont de tous les niveaux, ça va faire des courses dans la course », se réjouit-il alors que les formations seront composées de trois, quatre ou cinq participants.

En fonction des compositions, les tactiques choisies pourraient bien faire basculer ce rassemblement. « L’avantage d’être à cinq, c’est qu’un ou deux coéquipiers peuvent faire de gros efforts à vélo pour ‘’pousser’’ les partenaires et ainsi, ne pas effectuer la course à pied par exemple », glisse Benoît Beukels.

Des jokers possibles

Deux « jokers » que ne pourront pas utiliser les équipes de trois triathlètes alors que le règlement oblige de passer la ligne d’arrivée, simultanément, à trois représentants minimum.

Une chose est sûre, et quelle que soit la stratégie mise en place pour remporter le Chrono Dore, les équipes devront parcourir pas moins de 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied. Les mots d’ordre ? L’entraide et le partage. « C’est vraiment primordial entre coéquipiers d’avoir ce soutien et parfois, les personnes les plus faibles se surpassent également pour les autres ».

Le coup d’envoi est donné à 8 heures, sur la plage de Carcassonne : « Il y aura un départ toutes les deux minutes. L’ordre a été défini en fonction des performances c’est-à-dire que l’équipe prétendument la plus lente s’élancera en première position afin de conserver un minimum de suspense et d’avoir une arrivée plus regroupée ». Un triathlon convivial où la compétition devrait, malgré tout, être bien présente.