Le futsal calédonien veut grandir grâce à ses jeunes

Un tournoi fondateur ? Face aux six autres clubs engagés dans le championnat de Nouvelle-Zélande, les Cagous ont signé une victoire pour quatre défaites et un match nul. De retour sur le Caillou depuis quelques jours, l’entraîneur de la sélection calédonienne des U18, Vincent Vasapolli, dresse malgré tout un bilan positif. « Il y a vraiment un écart de niveau avec les meilleures équipes. Mais il faut savoir qu'ils jouent ensemble depuis neuf ou dix ans alors que nous, certains joueurs sont arrivés en cours d'année, glisse-t-il. Mais, on a gagné face à Auckland et fait match nul face à Bay of Plenty. C’est bien ».

Des résultats encourageants pour ces jeunes, portés notamment par leur capitaine Enrick Komornicki et leur gardien Raumuald Dalmas. « Ils ont guidé l'équipe alors qu'il y avait trois ou quatre joueurs novices », rappelle l'entraîneur.

Mais pour Vincent Vasapolli, l'intérêt dépasse largement le cadre du simple championnat. Ce déplacement en Nouvelle-Zélande s’inscrit surtout dans un projet de développement du futsal, lancé en 2013 mais dont les fondations ont été revues récemment.

UN VRAI PROJET

Un modèle basé sur le voisin néo-zélandais : dès le plus jeune âge, les joueurs peuvent ainsi intégrer des sections sportives, au collège Francis-Carco à Koutio ou encore au lycée des Îles à Lifou, tout en intégrant le club fédéral du FC Ferrand. « Il faut créer une passerelle pour les faire venir au club et poursuivre leur formation », détaille-t-il tout en appuyant sur la volonté de s'ouvrir sur le monde, d'augmenter l'expertise en futsal et d'améliorer la collaboration entre les coéquipiers. Trois objectifs qui ont été en partie remplis à Wellington. « On était là pour passer un cap, pour évoluer. Et tout le monde a compris que c'était un travail de longue haleine, qui devait démarrer le plus tôt possible car l'important, c'est la technique. On ne peut pas appliquer une tactique, si on n'a pas la technique. Ce n'était pas gagné d'avance, donc c'est forcément un très bon point ».

Si l'horizon n'est pas encore totalement dégagé, les Cagous reprendront logiquement la route l'année prochaine pour s’engager, une seconde fois, dans ce championnat U19. « On ne voulait pas seulement participer, on voulait également déclencher des envies ». C'est désormais chose faite. Les fondations sont bien posées, reste dorénavant à poursuivre la construction.