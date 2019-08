Le leader n'a pas tremblé

Tenu en échec à domicile 4 mois plus tôt par Ne Drehu, le leader du championnat a pris sa revanche samedi au stade de Hnassé en faisant montre d'une puissance de feu dévastatrice. « On a eu la chance d'ouvrir la marque très tôt par Joseph Athalé sur un superbe coup franc, après seulement 1’20 de jeu, ce qui a obligé notre adversaire à bouleverser son organisation tactique pour tenter d'égaliser », raconte son entraîneur Félix Tagawa. Beaucoup d'occasions gâchées de part et d'autre font que le score n'évolue pas jusqu'à la pause. À l'approche de l'heure de jeu, un centre tendu d'Anthony Kaï permet à Amy Roiné de doubler la mise (2-0, 55e). Peu après son entrée sur le terrain, le jeune Jean-Jacques Katrawa met fin au suspense (3-0, 85e) pour donner à la 10e victoire de Hienghène une belle ampleur et lui permettre de faire un pas supplémentaire vers le titre.