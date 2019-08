Le Mont-Dore passe en demi-finales

Les premiers quarts de finale du championnat territorial se déroulaient ce jeudi soir à la salle de l’Anse-Vata avec deux confrontations entre le Mont-Dore BC et le BC Païta. En ouverture de soirée, les joueuses du Mont-Dore ont remporté leur match 65-43 puis leurs homologues masculins ont surclassé les joueurs de Païta 73-37. Le prochain quart de finale se jouera jeudi prochain, toujours à l’Anse-Vata, et mettra aux prises à partir de 19 heures les basketteurs de l’AS 6e Km et ceux de la Jeunesse sportive Vallée-du-Tir.