Le patron de la « Fédé » française est en visite

Le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, ainsi que son secrétaire général, Alain Fischer, sont sur le territoire depuis lundi soir et ce jusqu’à dimanche. Ils en profitent pour rencontrer les différentes institutions et les clubs calédoniens. Une promesse que Bernard Giudicelli avait faite lors de son élection début 2017 : il avait en effet annoncé qu’il ferait le tour de toutes les Ligues afin de discuter des problématiques spécifiques à chacune. Un souhait qui se concrétise cette semaine, puisque la Ligue calédonienne était la dernière qui lui manquait. Aujourd’hui, les deux représentants seront dans le Nord afin d’échanger avec les divers responsables des clubs de Koné, de Koumac et de Poindimié.