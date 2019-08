Le Petit Train de Païta enlève le championnat à dix chez les moins 14 ans

Rugby. Pas de championnat territorial à XV le week-end dernier : en cause, la journée d’école de rugby programmée par la Ligue à Koné, au stade Yoshida. Plus de 350 jeunes de 6 à 16 ans étaient rassemblés pour prendre part aux tournois des différentes catégories d’âge. Chez les moins de 14 ans, pour la clôture du championnat à X (dix), ce sont les joueurs de Païta qui remportent le trophée remis des mains du maire de Kouaoua, Alcide Ponga (photo de gauche). En moins de 16 ans, « cela a été l’occasion de faire jouer les jeunes du Nord et de faire de la détection pour le Pôle espoirs ou les futures sélections jeunes », relève Poli Vili, de la Ligue. Le tout jeune club de Kouaoua (à droite), créé cette année et présidé par Juliana Ponga, était de la fête et a pu se mesurer pour la première fois aux autres équipes du territoire.Photos DR