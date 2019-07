Le Rallye Ronde Sud, trois favoris pour la victoire

Les pilotes de retour dans le Sud après plusieurs années d’absence. Le Rallye national Ronde Sud, organisé par l'Association Sportive Automobile de Nouvelle Calédonie, se déroule demain avec un départ au Creek Dunkerton. Un lieu bien connu des amoureux de ce sport qui doit son nom à un « pilote australien qui avait largement décollé dans un virage », rappelle Jean-Louis Leyraud, l’ancien champion de Calédonie.

Une fois le départ donné, les concurrents s’élanceront pour onze kilomètres de spéciale, une portion de route chronométrée qu’ils parcourront à cinq reprises. Soit 55 kilomètres au total. « Cette route est souvent utilisée par les gens qui vont se promener en balade. Elle a été totalement refaite et c’est vraiment magnifique », s’enthousiasme l’ancien pilote.

Dix voitures et sept buggys, aussi appelés SSV, vont prendre part à la course sur la terre rouge calédonienne. Mais Jean-Louis Leyraud dresse d’ores et déjà une liste de trois favoris : Éric Riandet, Eugène Creugnet et Alexis Barbou. « Le premier a déjà remporté plusieurs rallyes, notamment à Païta l’année dernière, le second arrive très affûté après avoir fait les championnats de Nouvelle-Zélande et le troisième est un pilote très rapide qui reprend la course cette année après une interruption », détaille-t-il. Faites vos jeux !

Photo archives LNC