Le rugby à 7 à la fête au Griffin’s

Cet hiver ne fait pas exception. Pour la 16e année consécutive, le Griffin’s Seven Nouméa revient au stade Numa-Daly aujourd’hui et demain. L’occasion de revoir certaines équipes connues mais aussi d’accueillir de nouveaux clubs de rugby à 7 sur le Caillou. C’est le cas du Vanuatu Academy et du Rugby Union Sydney. « Depuis trois ans maintenant, de très grosses équipes viennent disputer le tournoi. Le niveau augmente et c’est très bien pour le rugby calédonien », lance d’emblée Poli Vili, secrétaire général du Comité rugby de Nouvelle-Calédonie, malgré une participation en légère baisse pour cette édition 2019. La faute à des blessures mais aussi à la Coupe du monde de rugby, qui se dispute du 20 septembre au 2 novembre. « Beaucoup de collèges se préparent à un voyage au Japon », explique-t-il.

Ainsi chez les U16 masculins, pas moins de six équipes vont se disputer le titre. Habitués du tournoi, les Néo-Zélandais du Lindisfarne College sont une nouvelle fois présents ainsi que la Section Paloise, le vainqueur de l’année dernière. Ces deux équipes, qui font office de favorites, devront malgré tout éviter les pièges face aux jeunes de Wallis-et-Futuna, du Vanuatu Academy et des deux équipes calédoniennes. « Pour avoir vécu ce tournoi l’an dernier, je peux vous dire que cela ne sera pas facile pour nous », assurait Frédéric Gracianette, le responsable du centre de formation de Pau.

Un niveau très relevé qui n’effraie pas le dirigeant calédonien. « Chez les garçons, on y croit toujours. Demi-finalistes l’année dernière, les Calédoniens ont perdu de pas grand-chose, rappelle-t-il. Ils manquent un peu d’expérience et de compétition car ils ne peuvent pas jouer tous les week-ends, mais ce n’est pas impossible. Il faudra un peu de chance. » Et de résumer : « Difficile, mais possible. »

PLUSIEURS ABSENTES

Chez les U19 féminines, en revanche, la compétition s’annonce plus ardue pour les locales. Elles devront affronter Wallis-et-Futuna ainsi que deux nouvelles équipes, le Rugby Union Sydney et le Vanuatu Academy. Mais l’absence de certaines joueuses pourrait coûter cher dans ce tournoi international. « L’équipe féminine était aux Jeux du Pacifique, à Apia, et plusieurs joueuses ont été blessées. Il va falloir remanier l’effectif et composer avec des filles moins expérimentées. Ça va être difficile », regrette Poli Vili. De quoi mettre à mal les chances de victoire mais en aucun cas la fête.

