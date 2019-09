TRIATHLON. Alexandre Le Duvehat (AS Tri Mont-Dore) et Charlotte Robin (Sporteam) ont remporté le Triathlon du lagon, samedi à Poé. Mais la véritable star de la 1re édition de cette épreuve longue distance (2 km de nage, 90 à vélo et 20 à pied) fut surtout son cadre paradisiaque.