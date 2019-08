Les athlètes handisport félicités par des membres du gouvernement

Handisport. Avec le retour des Jeux du Pacifique se poursuivent les cérémonies institutionnelles de mise à l’honneur et de remerciements des Cagous auréolés de succès. Hier matin, au stade Numa-Daly, plusieurs membres du gouvernement avaient fait le déplacement pour saluer la troupe entraînée par José Marques, également président de la ligue handisport, et Olivier Deniaud, désigné par le Conseil des Jeux meilleur entraîneur de cette 16e édition où ses ouailles ont rapporté 5 médailles d’or sur 6 possibles. Lors d’un petit-déjeuner dans les travées du stade, Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge du handicap, et Jean-Pierre Djaïwé, membre du gouvernement en charge de la jeunesse et des sports, ont tour à tour pris la parole pour assurer que « le pays est fier de l’exploit » et de la « belle image » donnée par les Rose Vandegou, Joanne Lhuillery, Sylvain Bova, Thierry Washetine et consorts. Pierre Forest, directeur de la Jeunesse et des Sports, et Alain Marc, secrétaire général du gouvernement, étaient également présents. Tout comme Pierre Fairbank et Nicolas Brignone, les sprinteurs en fauteuil, alors que se profilent les championnats de France fin août à Paris, avec les Mondiaux de Dubaï au mois de novembre en ligne de mire. Photo F.L.