Les Cagoues confirment

Pour leur troisième match des Oceania organisés à l’Arène du Sud de Païta, mercredi soir, les deux équipes calédoniennes ont définitivement assis leur statut de favorites avec un troisième succès. Les moins de 17 ans (U17), en rouge, n'ont pas eu match facile face aux Néo-Zélandaises et s'imposent 20 à 16. Les moins de 19 ans (U19) étaient pour leur part opposées aux Australiennes et sont sorties victorieuses avec 20 buts d'écart (30-10). Fin ce soir du tournoi pour les Cagoues, toujours à Païta, face aux Tahitiennes en U17 et face aux Samoa américaines en U19. Photo New Zealand Handball Federation