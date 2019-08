Les Cagous célébrés place des Cocotiers

Le Comité territorial olympique et sportif (CTOS) avait rêvé d’une communion populaire pour « ses Cagous » revenus des Samoa auréolés d’une première place au classement des nations, grâce à leurs 183 médailles dont 75 en or. La réception en plein air organisée hier soir, sur la place des Cocotiers, a certes manqué de ferveur, la faute à un public trop clairsemé, mais a permis de remettre en lumière celles et ceux qui ont réalisé les plus belles performances de la grand-messe du sport océanien.

Alors que le jour déclinait lentement sur le kiosque à musique et sur les marches autour où quelques grappes de curieux un peu badauds ou de proches des athlètes avaient pris place, les deux Sonia ouvrirent le bal par deux interventions appliquées au micro.

La maire de Nouméa, Sonia Lagarde, tout en retenue, a souhaité « dire un grand merci à nos athlètes » qui ont su « nous faire vibrer » avant d’adresser un « clin d’œil » au va’a qui a rapporté 2 médailles d’or historiques en V12 et V6 hommes, sur la distance de 500 mètres : « Nous avons marié Nouméa à Papeete il y a quelques semaines, j’aurais dû vous dire de faire attention avec vos rames pour nos frères Tahitiens… »

Une bande-annonce alléchante

La présidente de la province Sud, Sonia Backes, lui a ensuite emboîté le pas dans un style plus dynamique, avec un verbe plus tonique, pour insister sur la volonté de réaliser avant tout « une cérémonie populaire pour que les gens puissent voir [les athlètes] en vrai » et remercier par la même occasion « les clubs qui oeuvrent toute l’année ».

Charles Cali, le président du CTOS, et Christophe Dabin, chargé de mission sur les Jeux, ont ensuite rappelé les recettes qui, selon eux, ont fait la force et la cohésion du groupe calédonien à Apia. Avec le credo une nouvelle fois brandi de « l’impossible qui devient possible ».

Puis les sportifs présents ont pu défiler mais pas au stade de l’Apia Park cette fois, plus brièvement dans la lumière des projecteurs installés au niveau du kiosque à musique.

Le moment qui aura finalement le plus rendu l’émotion et les frissons que peut engendrer une compétition comme cellelà, fut la projection sur écran géant d’une bande-annonce du film documentaire réalisé aux Samoa par l’équipe de P4 productions.

D’un format de 52 minutes, il sera diffusé prochainement sur NC La 1re et sera certainement l’un des meilleurs moyens de faire partager au plus grand nombre la réussite de ces Cagous, qui n’auront pas eu hier soir toute l’audience qu’ils méritent.

Les volleyeuses, médaillées d’or à Apia, ont eu droit à leur tour de micro.