Les caravaniers, une famille temporaire

Dans la « vraie vie », comme ils l’appellent, ils sont kinésithérapeutes, professeurs, étudiants, retraités ou encore comédiens. Sur la Grande Boucle, le temps d’un mois de juillet bloqué depuis longtemps dans leur agenda, plus de 600 personnes deviennent chauffeurs, mécaniciens, animateurs, distributeurs dans l’un des véhicules de la caravane du Tour. Que ce soit à bord d’une voiture décorée ou d’un char aménagé, ils sillonnent le parcours une à deux heures avant le peloton. Embauchés par l’une des 31 marques partenaires de l’épreuve, ils ont la lourde tâche de faire de cette caravane un moment festif et sécurisé.

Toujours avoir le sourire

Chaque jour, dès l’aube, il faut nettoyer, réparer, réapprovisionner. Emprunter la route du Tour, satisfaire un public avide de cadeaux pendant parfois plus de six heures. Garder le sourire en toutes circonstances, sous tous les temps. Tenter, enfin, de trouver du repos le soir après un transfert souvent long. « On a des routes compliquées, du monde sur le bord, de la tension, du stress », liste Jean-Pierre Dupraz, le « régulateur caravane », placé chaque jour à l’avant du cortège. Sans parler des « insultes, des gens rageux, des virulents », reprend Lison, installée dans une des 2CV à carreaux rouges et blancs de Cochonou.

Cette caravanière de 32 ans pose malgré tout un peu plus de trois semaines de congé pour faire partie de l’aventure chaque année. « Mes proches ne comprennent pas. Je ne peux pas leur expliquer, il faut le vivre pour le comprendre », reprend cette kiné de métier. Au volant, Damien, quatorze Tours de France, confirme : « On est dans une bulle pendant un mois ».

UN ESPRIT DE FAMILLE

Malgré la fatigue, beaucoup apprécient l’idée de participer à cette immense machine logistique. « C’est un grand défi d’organisation pour que ça roule. Mais quand chacun sait ce qu’il a à faire, c’est top », justifie John, un prof d’EPS de 42 ans, chef caravane de Leclerc. Adolescent ou septuagénaire, tout le monde se retrouve avec un bonheur certain. Un « esprit de famille » qui s’est aussi construit au fil des malheurs. L’incendie du char Skoda en 2008, et surtout la mort d’un garçon de 7 ans, renversé par un véhicule de la caravane, en 2002, restent en mémoire. « C’est la particularité du job, on peut passer du sourire aux larmes en une fraction de seconde », affirme Jean-Pierre Dupraz. Et si de nombreux amateurs disent vouloir « arrêter » au terme des trois semaines de course, année après année, ils reviennent inlassablement animer les étapes du Tour de France.

Savoir +