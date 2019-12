Les clubs se partagent les récompenses

BASKET-BALL. Il y en avait pour tout le monde lors des finales territoriales jeunes, organisées vendredi soir et samedi à la Jeune Scène et à l’Anse-Vata. Avec trois titres de champions en mini-poussines, poussines et benjamins, le club de l’AS 6e Km a été le plus récompensé. Mais les autres équipes ont su tirer leur épingle du jeu avec deux titres pour le Mont-Dore (minimes filles, benjamines) et deux titres pour pour le BCP (cadettes, cadets). La JSVDT (mini-poussins), Dumbéa (poussins) et Rivière-Salée (minimes garçons) ont également décroché un titre.