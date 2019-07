Les filles se relancent

Football. La défaite 3-2 mercredi face à Tonga après avoir mené 2-1 à la mi-temps était mal passée dans les rangs de la sélection féminine. Les Calédoniennes avaient à cœur de relever la tête. Les Samoa américaines en ont fait les frais hier, balayées 9-0. A la pause, il y avait déjà six buts d'écart. Cassidy Cawa et Marielle Haocas ont marqué des triplés, les autres buts ayant été inscrits par Shaya Ihmeling, Jacky Pahoa et Ami-Nata Ajapuhnya.

Après la mauvaise surprise tongienne, « on a discuté entre nous, on a remobilisé toute l’équipe, on a essayé de trouver les bons mots pour que les filles retrouvent la motivation et le message est passé, apprécie l’entraîneur adjoint Cédric Wejieme. Sur ce match, on a maîtrisé le sujet. Le plus important, c’était de marquer des buts. En avoir mis 9 c’est bien pour le moral, pour la suite de la compétition, ça va nous donner beaucoup de courage pour essayer de battre Fidji, le prochain match » lundi après-midi.

« C’était une obligation de relever la tête. Si on perdait, on n’avait pas notre place ici. On devait prouver qu’on l'avait ! On est des combattantes, on ne baisse jamais la tête », ajoute la défenseuse centrale et capitaine Claire Kaemo, fière de ses coéquipières.

Anthony Fillet