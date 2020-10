Les futurs champions étaient dans l’Arène

Volley-Ball. Les finales provinciales jeunes ont réuni près de 200 enfants et ont offert de nombreux beaux points, samedi à Païta. Le matin, sur les terrains de l’Arène du Sud, le tournoi des baby/poussin(es) a vu Rivière-Salée l’emporter devant l’Olympique et Nengone. En benjamins, victoire de Nengone devant l’Olympique et Païta. Et de Wetr en benjamines, devant SC Iaai et Païta. Rivière-Salée s’impose en minimes filles devant l’Olympique et Païta, comme Nengone chez les garçons devant Rivière-Salée et Païta. Enfin, l’après-midi, l’AGJP a été titrée devant Païta et Nengone chez les cadettes/juniors. Idem pour Païta côté garçons, devant Nengone et Ravels.