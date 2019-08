Les jeunes Cagous veulent briller à Wallis

Rugby. Un nouveau challenge pour les Cagous. La sélection U17 masculine, entraînée par Davy Laufilitoga, et la sélection U19 féminine, entraînée par Sanualuo Faupala, se sont envolées mercredi pour participer au tournoi international de rugby à VII organisé pour la neuvième fois sur l’île de Wallis. Après une cérémonie d’accueil et une réception au Fale de la République hier, les choses sérieuses commencent dès cet après-midi pour les Calédoniens avec le début de la compétition au stade de Kafika. Les dix joueurs retenus seront confrontés à Fidji, aux Samoa, à Tonga, à Wallis et à Futuna tandis que leurs homologues féminines seront opposées à Wallis-et-Futuna et à Fidji. Les matches vont donc s’enchaîner avant les demi-finales et la finale demain.

Comité rugby de la Nouvelle-Calédonie