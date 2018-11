Les jeunes ont fait le show à Numa-Daly

UNSS. Près de 300 élèves des collèges et lycées des quatre coins de la Grande Terre et des îles se sont retrouvés mercredi et hier lors des championnats de Calédonie d’athlétisme scolaire. Au final, c’est Jules-Garnier qui a terminé en tête du classement des lycées.Deux établissements du Mont-Dore se sont illustrés chez les plus jeunes avec la victoire de Plum chez les minimes et de Boulari en benjamins.