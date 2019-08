Les principaux résultats du week-end

hippisme

9e réunion

À l’hippodrome Henry-Milliard de Nouméa

l Prix Agridis, Petit Stock

1. Centy Danser (propriétaire D. Lacrose / monte Draghiceviz David)

2. Son of Star (L. Martin / Martin Larison)

3. Kris Ample (Mlle D. Nasser / Guépy Yvann)

4. D’Riverka (R. Cale / Fessard Karl)

5. Kinder Kid (L. Mercuri et O. Chantreau / Chantreau Olliver)

6. Brume des Cassis (C. Santacroce / Frouin Stéphan)

7. Geronimo Two (S. Gouassem / Gouassem Logan)

8. Ubak (J. Teimboanou / Teimboanou Justin)

9. Arteis El Missoum (D. Debien / Debien Dylan)

l Prix de la SSNC (1 490 m)

1. Daper Lane (P. Cogulet / Magniez Julien)

2. White Point (Gouassem et Uregei / Di Palma Antony)

3. Baylando de Nhe (Mme S. De Rios et C. Deplanque / Smitsdorff Jason)

4. Elegant of Amick (B. Gossoin / Beaunez Gaylord)

5. Drehu Lou (C. Devillers / Beaunez Alexandre)

6. Gold Raison (Mme F. Fessard et C. Tuahu / Van der Hoven Éric)

7. Typhonn Heights (P. Colonna/D. Clemen / Kasztelan Nathan)

8. Girl by Jet (Y. Ollivier et Mme E. Gypas / Carstens Xavier)

9. Leighgal Boy (Mlle A. Wolf / Peraldi Jérôme)

10. Imperial Sea (S. Trinome / Sookhy Asistdéo)

11. Hiro de Tamoa (R. Greppo / Schwerin Alyssa)

12. Valentine du Cap (J. et C. Dolbeau / Evans Nathan)

l Prix Sérical, handicap divisé 2e épreuve (1 190 m)

1. Jacques du Cap (J. et C. Dolbeau / Evans Nathan)

2. First Edition (C. Creugnet / Teeluck Nivesh)

3. Morova Miss (Aus) (Mme N. Chabaud / Carstens Xavier)

4. Excited Boy de Jyl (SCA Domaine Sarraméa / Beaunez Gaylord)

5. Temana de Tamoa (D. Debels et P. Greppo / Schwerin Alyssa)

6. Arnaque Boy (J. Dolbeau / Van der Hoven Éric)

7. Rafale d’été (D. Rolly / Smitsdorff Jason)

8. Dan Ken (P. Colomina, S. Haapuea et F. Hermant / Kasztelan Nathan)

9. Gun of the cat (R. Devillers / Di Palma Antony)

10. Orava de Tamoa (P. Greppo / Peraldi Jérôme)

l Prix de la Ville de Dumbéa, handicap divisé 1re épreuve (1 190 m)

1. Sprung Dancing (Aus) (K. Creugnet / Carstens Xavier)

2. Ceremonies (Aus) (S. Colomina/J.L. Chenu / Van der Hoven Éric)

3. Gold Tiara (NZ) (N. Boufenèche / Peraldi Jérôme)

4. Skirting (Aus) (N. Boufenèche / Di Palma Antony)

5. Optimize (Aus) (C. Creugnet, Mme V. et R. Fayard, Mme C. Douyère / Teeluck Nivesh)

5. Light Years Ahead (Aus) (Ch. et C. Creugnet / Beaunez Gaylord)

6. China Town (Aus) (J.-P. Laumet / Magniez Julien)

l Prix Jean-Marc-Lods, trot attelé (2 400 m)

1. Franky de Bouraké (Mme A. Draghiceviz / Draghiceviz Angélique)

2. Défi de Tioli (Mme H. et E. Derudder / Cantieri Bruno)

3. Authie (P. Colomina / Gouassem Steeve)

4. Balade en mer (J. Troyat / Troyat Jérôme)

5. Anis de Bouraké (Mme H. et E. Derudder / Derudder Jason)

6. Balavan De Tioli (Mme H. et E. Derudder / Derudder Eddy)

7. Austin des Obeaux (P. Colomina / Dilly Gauthier)

8. Braga Vici (P. Colomina / Haapuea Sébastien)

l Prix de la Ville de Païta (1 190 m)

1. Mister Patinack (P. Colomina / Peraldi Jérôme)

2. Daring Choice (C. Roy / Smitsdorff Jason)

3. Merekohay (C. Kaouma / Carstens Xavier)

4. Lady Centaine (R. Devillers / Magniez Julien)

5. Demoiselle Sakura (B. Bouquet / Kalidas Kalai)

6. Rayon d’or cash (P. Colomina / Kasztelan Nathan)

7. Tama Jet (J. Dolbeau / Evans Nathan)

8. Geaulan (J. Persan / Van der Hoven Éric)

9. Lady Way (Mlle G. Devillers / Beaunez Alexandre)

l Prix d’encouragement Province Sud (1 600 m)

1. Why Not Kris (B. Chantreau / Di Palma Antony)

2. Popinee (Mme S. De Rios et Mme E. Bouffaré / Smitsdorff Jason)

3. Fee De Timbia (J.-P. Laumet / Kasztelan Nathan)

4. Mr Vostok (R. Darras / Peraldi Jérôme)

5. Witchy Belle (C. Creugnet / Teeluck Nivesh)

6. Shadow Spur (Mme A.-M. et S. Colomina / Van der Hoven Éric)

7. Kiss Me Hill (J.-R. Marinacce / Beaunez Gaylord)

8. Northtrop Du Luz (J.-P. Laumet / Magniez Julien)

9. Tristram Hill (P. Greppo / Schwerin Alyssa)

10. Brown Caviar (Mlle G. Devillers / Beaunez Alexandre)

11. Magenta (Mme C. et J. Dolbeau / Evans Nathan)

12. Devil’star (S. Colomina / Carstens Xavier)

l 88e Casinos Coupe Clarke (C1, 1 600 m)

1. Magic Star (C. Creugnet / Teeluck Nivesh)

2. Bounty Star (F. Persan et Mme V. Adam De Villiers / Barzalona Nicolas)

3. Spur Kris Light (Uregei / Smitsdorff Jason)

4. Sweet’As (SCA Domaine Sarraméa / Beaunez Gaylord)

5. Prattriver (R. Devillers / Magniez Julien)

6. Indomptable du Cap (Mme C. et J. Dolbeau / Evans Nathan)

7. Crouma du Cap (J. Dolbeau / Van der Hoven Éric)

8. Black Pearl de Nhe (SCA Domaine Sarraméa / Di Palma Antony)

9. Black Leighgal (C. Devillers et L. Douyère / Beaunez Alexandre)

10. Aito (P. Colomina / Kasztelan Nathan)

11. Kiwi De Lago (P. Colomina / Peraldi Jérôme)

12. Émilie Jolie (N. Boufenèche / Sookhy Asistdéo)

l Grand Prix Mitsubishi (C3, 1 800 m)

1. Hooriya (Aus) (N. Boufenèche / Barzalona Nicolas)

2. Lincoln Blue (NZ) (R. Devillers / Magniez Julien)

3. Beyond Style (Aus) (N. Boufenèche / Di Palma Antony)

4. Lillooet (Aus) (K. Creugnet / Carstens Xavier)

5. Simien Girl (Aus) (C. Kaouma / Beaunez Gaylord)

6. Nessadiou (Aus) (N. et A. Boufenèche / Peraldi Jérôme)

7. Wine Time Anytime (Aus) (C. Kaouma / Beaunez Alexandre)

l Grand Stock

1. Catarina River (L. Martin et Mlle A.-L. Obry / Martin Larry)

2. Praduita de Pocque (S. Barthélemy / Barthélemy Stéphan)

3. Red Label (L. Martin / Debels David)

4. Voyelle de Kouma (Y. Guenot / Guenot Yohan)

5. Miss du Pont Blanc (L. Caunes / Martin Larison)

6. Jabyl (Mlle C. Teimboanou / Draghiceviz David)

7. Amoroso du Sud (D. Maillet / Guépy Yvann)

8. Miss Miswaki (Y. Guépy / Maillet Dannick)

9. Luce Hill (O. Chantreau / Chantreau Olliver)

DUATHLON

Cross de Bouraké

Sur 17 km (4 km course à pied, 11 km de vélo, 2 km course à pied)

1. Benoît Beukels en 58 minutes et 18 secondes

2. David Esposito 00:58:51

3. Florent Vincent 00:59:08

4. David Beaumont 00:59:12

5. Charly Fonrobert 01:00:26

6. Antoine Guyonneau 01:00:44

7. Guillaume Dreau 01:01:15

8. Frédéric Coulson 01:01:40

9. François Feral 01:03:32

10. Patrick Anewy 01:05:11

11. Camille Adama 01:06:27

12. Davy Lambot 01:06:43

13. Tristan Butz 01:09:01

14. Éric Broutte 01:09:47

15. Nicolas Lepauvre 01:11:37

16. Jean-François Burck 01:13:28

17. Robert Darjana 01:15:48

18. Pierre Peccoud 01:17:42

19. Stéphanie Feral 01:21:30

20. Coline Feret 01:22:15

21. Stanislas Tokarski 01:25:29

22. Marie-Ange Prinson 01:25:37

23. Delphine Jonnard 01:25:55

24. Catherine Grangeon 01:26:04

25. Françoise Broutte 01:33:04

26. Stéphanie Laplace 01:35:06

27. Julijos Soekidjan 01:43:23

28. Laurence Haddou 01:43:47

CYCLISME

Championnat NC

Contre-la-montre individuel (21,8 km)

l Classement scratch

1. David Schavits (ECV) en 29 minutes, 53 secondes et 6 centièmes

2. Rayann Lacheny (VCC Mont-Dore) 29:57:42

3. Christophe Descateaux (Ouenghi) 31:43:85

4. Fabien Benkler (Ouenghi) 32:17:26

5. Christophe Laurent (OPT) 32:44:78

6. Guillaume Patritti (ACLN) 33:19:46

7. Romain Pecqueux (ASMI) 33:30:43

8. Richard Carret (Ouenghi) 33:46:88

9. Marvyn Delrieu (ACLN) 34:23:74

10. Benjamin Maire (Bourail) 35:11:09

11. Fabrice Faure (VCC) 35:19:23

12. Régine Saphores (Ouenghi) 38:47:38

13. Guylaine Burguière (VCC) 43:37:52

14. Olivier Dalverny (ACLN) 46:56:24

15. Pascale Delrieu (non licenciée, NL) 48:46:70

16. Virginie Petit (NL) 48:57:72

17. Virginie Félix (NL) 53:00:28

18. Jinfeng Chen (NL) 54:07:40

FOOTBALL

11e journée de la Mobil Super Ligue

Samedi 10 août

Ne Drehu - Hienghène0-3

Horizon Patho - Trio Kédeigne3-5

Tiga Sport - ES Wacaélé3-1

AS Magenta - AS Lössi5-0

AS Mont-Dore - AS Wetr1-3

Classement

1. Hienghiène 42 pts (+29)

2. AS Magenta 35 pts (+19)

3. Tiga Sport 27 pts (+1)

4. AS Lössi 26 pts (-7)

5. Mont-Dore 24 pts (-2)

6. Ne Drehu 24 pts (-4)

7. Trio Sport 24 pts (-8)

8. AS Wetr 23 pts (-5)

9. Patho 22 pts (-4)

10. ES Wacaélé 20 pts (-19)

RUGBY

7e journée du championnat

Samedi 10 août

Païta - Normandie15-15

Olympique - Dumbéa38-27

Mont-Dore - Crec48-10

Classement

1. Olympique (6V - 1D)

2. Normandie (4V - 1N - 1D)

3. Mont-Dore (4V - 3D)

4. Païta (3V - 1N - 3D)

5. Dumbéa (2V - 4D)

6. Crec (0V - 7D)

FUTSAL

12e journée de Super Ligue

Samedi 10 août

FC Ferrand - AS Université NC3-4

AS Païta - Zeolyl6-9

Olympique - ASPTT1-6

SCO Kartier Nord - AS Koumac14-1

AS Wetr - AS Riw1nx4-4

Classement

1. ASPTT (11 matchs joués) 36 pts (+47)

2. UNC (11 joués) 36 pts (+28)

3. Zeolyl (11 joués) 24 pts (+12)

4. Olympique (9 joués) 24 pts (+11)

5. Kartier Nord (10 joués) 18 pts (+8)

6. FC Ferrand (9 joués) 14 pts (-7)

7. AS Païta (10 joués) 12 pts (-24)

8. AS Wetr (5 joués) 6 pts (-20)

9. Riw1nx (9 joués) 6 pts (-27)

10. AS Koumac (5 joués) 4 pts (-28)