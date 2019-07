Lorie La et Ronan Aubry en or

Après l’argent chez les messieurs et le bronze chez les dames dans les compétitions par équipes, voilà une médaille d’or pour la sélection calédonienne ! En double mixte, Lorie La et Ronan Aubry, pas encore majeurs, ont été impériaux, battant en finale une paire vanuataise. Hier, également, 3 des 4 garçons (Laurent Sens, Ronan Aubry, Adrien Cerveaux) et 3 des 4 filles (Lorie La, Fabianna Faehau, Solenn Danger) ont franchi les 8es de finale en simple. Les quarts se joueront ce matin, avec ensuite les demies puis la finale. En double dames, Fleur Dumortier et Lorie La sont dans le dernier carré, comme Laurent Sens et Ronan Aubry en doubles messieurs. Enfin, en handisport debout, Avelino Monteiro et Véronique Lussiez sont en finale du simple. La délégation quittera ce soir les Samoa, direction La Tontouta.