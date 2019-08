Mackenzie et Mouzin encore champions

CHASSE SOUS-MARINE. La rengaine est tenace au bout des fusils du duo Franck Mackenzie et Wigrial Mouzin. Les deux compères ont une nouvelle fois remporté le championnat de Calédonie le week-end dernier lors de la 5e et dernière manche, entre le phare Amédée et l’îlot petit Redika. Dans une eau froide et trouble, avec un vent à 15 nœuds établis, les binômes disposaient de 5 heures pour effectuer leur sortie, le tout à la nage.

Malgré des difficultés à trouver leur première zone de pêche à 20 mètres et plus, et la présence de requins gris, Franck et Wigrial terminent la journée avec un total de 15 prises, devant Richard Viratelle et Vincent Rodière (9 prises) et la doublette Patrice Viratelle-Laurent Douarche (10 prises mais un poids moins important).

La sélection pour le prochain tournoi du Pacifique qui se déroulera en 2020 à Bora-Bora, en Polynésie française, a été arrêtée à la suite du classement général du championnat : les deux lauréats de 2019 seront accompagnés des frères Viratelle, de Laurent Douarche et de Roger Darco. L’objectif sera de faire mieux qu’en Australie début mai (3e), et aussi bien qu’à Hawaï en 2018 où les Calédoniens s’étaient imposés.