TRIATHLON. Pour sa 3e finale mondiale d'half Ironman après le Canada en 2014 et l'Australie en 2016, le Calédonien a bouclé hier à Nice les 1 900 m de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied en 4 h 53'48, terminant 175e sur 520 dans sa catégorie, les 35-39 ans, et 738e au total sur 3 262 classés.