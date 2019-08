Le Calédonien de 27 ans, 46e au classement ITF et 501e à l'ATP, affrontait avant-hier l'Italien de 24 ans Davide Galoppini, 193e à l'ITF, sur la terre battue du tournoi Futures de Bolzano. Alors qu'il l'avait difficilement battu en mai dernier (1-6, 6-4, 7-6 [4]) et plus facilement il y a à peine une semaine (6-1, 6-3), Maxime Chazal s'est cette fois-ci incliné (6-3, 2-6, 6-7 [6]) dès les 32es de finale.