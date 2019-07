Maxime Chazal retente le coup en Italie

Le Calédonien de 26 ans poursuit son tour du Nord de l'Italie. Huitième de finaliste au tournoi de Casinalbo, près de Modène, puis sorti de peu (7-6 au dernier set) en quart à Pontedera, non loin de Pise, Maxime Chazal a pris ces derniers jours sa « Clio 3 », chargée de 5 raquettes, pour rejoindre Bolzano, à un peu plus de 400 kilomètres plus loin, près des frontières avec la Suisse et le Liechtenstein. Le 503e mondial (ATP), classé 46e sur le circuit secondaire (ITF), pourrait entrer en jeu la nuit prochaine dans cette compétition sur terre battue, dont il devrait être la tête de série numéro 6. Bonne nouvelle : il pourrait faire moins chaud que la semaine dernière... « C’était pas vraiment jouable, il faisait 40 degrés, il y a eu des joueurs qui sont allés à l’hôpital, c’était très dur sur le plan physique », raconte Maxime.