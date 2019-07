Maxime Grousset vise la course parfaite

n Une technique maîtrisée

Contrairement au papillon qu’il n’avait pas travaillé spécifiquement ces derniers temps, le crawl est la spécialité de Maxime Grousset. Si cette année, il s’est surtout consacré au 100 m avec dans le viseur une qualification brillamment obtenue aux championnats de France, le 50 m reste ce qu’il connaît le mieux. C’est sur cette distance qu’il a explosé en 2017 en devenant vice-champion du monde junior. C’est encore sur la longueur de bassin qu’il a réalisé la dixième performance nationale de tous les temps et surtout le deuxième chrono pour un nageur de son âge, derrière Yannick Agnel. Enfin, c’est encore sur 50 m nage libre qu’il a décroché en avril une deuxième médaille d’argent consécutive en finale des championnats de France à Rennes.

n Une vitesse retrouvée

C’est sa principale qualité : son explosivité. Transformée en vitesse, elle le rend irrésistible. Après ses exploits en 2018, Maxime avait eu du mal à retrouver cette sensation de glisse sur l’eau. À l’Euro, à Glasgow, malgré une qualification en demi-finale, il était resté assez loin (22"48) de sa marque de référence (22"14). Idem en série du 50 m à Rennes (22"47). Et puis en finale en Bretagne tout était revenu. Sa performance dans le bassin coréen, dimanche, ne montre pas autre chose.

n Une pression bien gérée

« Elle m’a fait du bien, elle m’a boosté, j’avais de l’énergie. » Dimanche soir, à l’issue de sa demi-finale coréenne, Maxime confirme une nouvelle fois son leitmotiv depuis sa première compétition planétaire aux Mondiaux juniors d’Indianapolis : la pression le rend plus fort. Difficile de lui donner tort, c’est toujours, soit en finale, soit pendant les grosses compétitions qu’il améliore ses meilleurs temps. Seule exception : l’Euro de Glasgow en 2018 où on ne saura jamais si la « lenteur » relative de ses chronos est à mettre sur le compte de sa forme ou de la grandeur de l’événement. Il reste que son entrée en matière à Gwangju, avec deux excellents chronos, est plus qu’à la hauteur du moment. Pour l’instant, les Mondiaux ne lui font pas peur.

n Une concurrence à dompter

Dans l’équation du 50 m nage libre de vendredi prochain, il reste une dernière donnée à appréhender et pas des moindres : ses adversaires. Maxime Grousset n’aura que le 25e temps des engagés, en plus d’être le plus jeune parmi les cadors et de nager au couloir zéro, à l’autre extrémité du bassin, après avoir découvert le couloir 9 dimanche. Autant dire qu’il devra réaliser la course de sa vie dès les séries pour passer en demi-finale. En clair, il lui faudra non seulement battre son record (22"14) mais probablement descendre sous les 22 secondes, une barrière qu’il vise depuis plus d’un an. Un exploit certes, mais pas inaccessible si l’on en juge à sa forme sur 50 m papillon le week-end dernier. Entré avec le 29e temps des inscrits, il est passé en demie avec le 10e temps, ôtant au passage trois dixièmes à son record avant de reproduire son temps en demi-finale. Une telle performance rééditée vendredi lui offrirait à coup sûr de très belles perspectives.

