RUGBY. Le tournoi de la Aircalin Classic Rugby Cup revient pour une deuxième année et débute ce soir à 18 h 30 avec France-Australie, juste avant le choc à 20 heures entre All Blacks et Fidjiens. L’entraîneur Patrice Lagisquet et le capitaine Elvis Vermeulen sont les deux figures de proue des vétérans français, et tenteront d’être sacrés pour la première fois.