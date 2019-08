Ött Tänak s’échappe au championnat du monde

RALLYE. Nouvelle victoire pour Ött Tänak et Toyota. L’Estonien a remporté lundi matin le rallye de Finlande, augmentant son avance au championnat du monde WRC sur ses poursuivants immédiats.

Ött Tänak a devancé à l’issue des quatre jours de l’épreuve les Finlandais Esapekka Lappi (Citroën) et Jari-Matti Latvala (Toyota).

Cerise sur le gâteau, il a également gagné l’ultime épreuve spéciale, la « power stage », engrangeant cinq points supplémentaires au championnat. C’est la quatrième victoire cette année en WRC pour l’Estonien qui avait déjà remporté le rallye de Finlande l’an dernier. « Je me sens super heureux, cela a été un très bon week-end », a souligné le pilote de 31 ans, entouré d’une forêt de supporters et de drapeaux estoniens, pays voisin.

Il compte désormais 180 points au classement provisoire, pour 158 au sextuple champion du monde Sébastien Ogier et 155 à Thierry Neuville. « Nous ne sommes pas arrivés à gagner une position aujourd’hui et nous avons dû nous satisfaire de la cinquième place. Terminer cinquième n’est pas mon but quand je cours un rallye mais il était impossible pour moi de faire mieux ce weekend », a réagi le Français.