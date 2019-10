FOOTBALL. Le PSG et Manchester City, larges vainqueurs de Bruges (5-0) et de l’Atalanta Bergame (5-1), ont poursuivi leur sans-faute et se rapprochent des 8es de finale de la Ligue des champions européenne, alors que le Real Madrid, vainqueur à Galatasaray (1-0), et Tottenham, bourreau de l’Etoile Rouge (5-0), se sont relancés hier lors d’une 3e journée marquée par 30 buts en 8 matchs.