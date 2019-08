Quand Jean-Claude Bouttier combattait sur le Caillou

C’était la belle époque, « la grande » époque diraient certains. En Calédonie, le cœur du début des années 70 battait la chamade pour les gladiateurs du ring avec les locaux Olivier Berlioz, Fabiano Tufélé ou encore Raymond Nébayes, mais aussi les Australiens qui défilaient sur le territoire et les champions métropolitains comme Pascal Di Benedetto et Jean-Claude Bouttier qui n’avaient pas peur de traverser la planète pour livrer bataille.

Le 7 octobre 1972, les aficionados de la salle de l’Anse-Vata s’apprêtent à assister à un duel de classe mondiale. Grâce aux efforts de Rémy Le Goff, directeur des relations publiques de la Société Le Nickel et dirigeant du club de l’ASLN - organisateur de l’événement -, voilà le champion d’Europe des poids moyens et challenger désigné du champion du monde Carlos Monzon en chair et en os à Nouméa.

Entraînements à Doniambo

Jean-Claude Bouttier, idole de tout un peuple, sort d’une première défaite pour la ceinture mondiale face à l’Argentin Monzon au mois de juin (abandon sur blessure au 13e round) et se présente avec son manager Jean Bretonnel dans l’optique de préparer une revanche qui arrivera un an après, à Roland-Garros, le 29 septembre 1973 (défaite aux points). Quoi de mieux qu’un autre Argentin pour ne pas perdre de vue l’objectif ?

José Chirino n’est pas le premier venu : multiple champion d’Amérique du Sud et installé à New York, aux États-Unis, il peut se targuer d’avoir défait l’ancien champion du monde des poids moyens, l’Italien Nino Benvenuti. À court de combats, l’Argentin s’entraîne à la salle du club de l’Indépendante quand Bouttier répète ses gammes à Doniambo. Un certain Louis Palmieri et Gérard Cauville servent alors de sparring-partners à Chirino.

Le « coup de main » offert à cet adversaire de circonstance n’est pas du goût de Jean Bretonnel qui le fait savoir. Au point que le soir du combat, Gérard Cauville ne sera pas autorisé à aller dans le coin de son ami Jean-Claude Bouttier. Le combat, justement, se passe comme certains l’avaient imaginé : un Français prudent, mobile, précis fait face à un Argentin provocateur, vicieux, en recherche du « coup dur » en cassant la distance.

À la 4e reprise, Chirino reçoit un avertissement pour un coup donné derrière la tête. Puis, en accompagnant un crochet du droit, ce dernier s’avance et provoque involontairement un choc tête contre tête. L’arcade sourcilière de Bouttier « éclate », comme le raconte Gérard Cauville dans son ouvrage « Le Mémorial de la boxe calédonienne ». L’arbitre normand Bernard Mascot, qui affirmera avoir vu le coup de tête, disqualifie l’Argentin. Un dénouement qui ne satisfait personne, notamment les 3 000 spectateurs massés à l’Anse-Vata.

« Ce pays paradisiaque »

Jean-Claude Bouttier ne remettra plus les pieds en Calédonie par la suite, et raccrochera les gants en 1974, à 30 ans. « C’était un excellent technicien, un beau boxeur, se souvient Gérard Cauville. C’était un grand déconneur aussi, très accessible. Il avait le chic pour m’appeler en pleine nuit, il oubliait toujours le décalage horaire. » Les deux hommes n’avaient plus eu de contact depuis 2006, et la sortie du livre du Nouméen, que le commentateur de Canal plus avait préfacé.

« [C’est la boxe] qui m’a permis de voyager, de visiter ce pays paradisiaque. Je me souviens toujours de ce chef mélanésien de l’île des Pins qui me disait suivre tous mes combats à la radio, et de cette dame de la brousse qui m’a offert une dent de cochon sauvage conservée depuis soigneusement. […] J’avais pu me rendre compte de la beauté du lagon […] j’en prenais plein les yeux. Le barbecue qui s’ensuivit sur un îlot avec au menu des langoustes toutes fraîches pêchées restera gravé aussi », avait-il écrit. Si aujourd’hui Jean-Claude Bouttier n’est plus, son souvenir, lui, reste bien vivace.

Fabien Lefranc

