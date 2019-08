CYCLISME. Le coup est parfait pour Remco Evenepoel. Le Belge de 19 ans s’est adjugé dimanche matin la Clasica San Sebastian dès sa première course au niveau WorldTour, le plus haut niveau cycliste international. « Je n’arrive pas à y croire, a-t-il déclaré après la course. J’ai toujours rêvé de remporter un tel triomphe dans ma carrière, mais le faire dès ma première année c’est incroyable ». Photo AFP