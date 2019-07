Romain Bardet se tourne déjà vers les Alpes

On attendait Romain Bardet, on voit surtout Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot. Le coureur de l’AG2R La Mondiale est en difficulté depuis le début du Tour de France au point d’apparaître à une timide quinzième place au classement général.

Un résultat loin des espérances du cycliste français même si ce dernier refuse catégoriquement de tirer des conclusions hâtives. « Je ne peux pas être content de ce début de Tour, mais c’est à la fin des trois semaines qu’on tirera les conclusions », estime l’Auvergnat. Une chose est sûre : avec plus de deux minutes de retard sur Geraint Thomas, le dernier vainqueur et actuel favori au classement, le constat est difficile.

Mais le Français, deux fois présent sur le podium de la Grande Boucle (2e en 2016, 3e en 2017) assure être passé par-delà les déceptions, que ce soit la 19e place du contre-la-montre par équipes (2e étape) ou le retard dans la première arrivée au sommet à La Planche des Belles Filles (6e étape). « Je n’ai plus aucune pression, je ne suis plus à 15 secondes près (…). Je suis relax », dit-il.

A-t-il été atteint psychologiquement ? « Le sport de haut niveau est fait de hauts et de bas, répond-il. On aimerait être au summum. Mais c’est mon septième Tour, il y a des moments plus durs que d’autres, il faut savoir les accepter, ça prend un peu de temps à digérer. »

Les alpes dans le viseur

C’est pourquoi Romain Bardet se tourne déjà vers la suite de la compétition. « Il faut rester calme, c’est à Paris qu’on verra ce qu’il en est » alors que le coureur de l’AG2R est arrivé avec « un peu de retard » sur la Grande Boucle. « On l’a gardé pour nous mais j’ai été obligé de m’arrêter après le Dauphiné, explique-t-il. Maintenant, plus les jours passent et mieux je me sens. » Une phrase qui résonne comme une promesse. Dans les Alpes surtout, puisqu’il prévoit une course « plus traditionnelle » dans les Pyrénées. « À part une défaillance, il n’y aura pas de grands écarts au Tourmalet. On va dire que je me répète, mais je pense que cette édition est propice à de vrais rebondissements dans les Alpes, en troisième semaine. »

Le général en tête

Seule certitude, Romain Bardet joue toujours le classement général. Malgré tout, les ambitions ont été revues à la baisse alors que le peloton a repris la route du Tour dans la nuit de mercredi à jeudi après une première journée de repos. « Au départ, évidemment, on espérait mieux. Mais, aujourd’hui, compte tenu des pépins en début de Tour, si Romain fait cinquième, sixième ou septième, on est dans le coup. Le but est de faire la meilleure place », explique le patron de la formation française, Vincent Lavenu. Même s’il avoue que le podium reste « mathématiquement » à portée.