Rugby : le XV de France réussit le Grand Chelem

Les Bleus de Fabien Galthié, auteurs de trois essais face au XV de la Rose, n’avaient plus remporté la compétition depuis 2010.

Ils ont battu successivement l’Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Écosse (36-17), le pays de Galles (13-9) et donc les Anglais (25-13).

En 2020 et en 2021, ils avaient fini à la 2e place.

Huit victoires de suite

Ces derniers mois, le XV de France a effectué sa mue et vient d’enchaîner huit succès de rang, le meilleur total de son histoire.

La victoire contre l’Angleterre (face à qui le talonneur calédonien Peato Mauvaka est entré à la 50e minute, au même moment que le deuxième ligne Romain Taofifenua) a été un résumé du rouleau compresseur bleu dans ce Tournoi des Six Nations : de la maîtrise, des essais de Gaël Fickou (15e), François Cros (40e) et Antoine Dupont (61e), et beaucoup de discipline (9 pénalités concédées).





Ils ont aussi résisté à leur traditionnelle saute de concentration en tout début de seconde période ou à leur maladresse inhabituelle (12 turnovers, 4 en-avants). Mais, comme souvent, ils ont été héroïques en défense et tenu sans jamais rompre.

À 538 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2023, les Bleus grimpent en outre à la 2e place mondiale. Cocorico !

"Quel chemin"

"Le staff a été formidable. Ça ne date pas d’aujourd’hui, ça fait deux ans et demi. Le travail réalisé avec passion, engagement, sans concession nous a permis d’aller chercher cette victoire ce soir et de conclure ce Tournoi par un Grand Chelem. Je n’arrive pas encore à réaliser, c’est ça le truc. On est encore sous tension… Wow, quel chemin, quel chemin", a réagi le sélectionneur français, Fabien Galthié.

La différence avec les Grands Chelems remportés comme joueur en 1997, 1998, 2002 ? "Vingt ans d’écart !", a-t-il répondu.