Schavits dompte le kilomètre du Ouen Toro

Une victoire loin du record. David Schavits (ECV) a dominé la troisième étape du kilomètre du Ouen Toro samedi dernier en grimpant la colline en 2’20’’50. Hugo Pommelet (VCC) et Christophe Laurent (ASPTT) complètent le podium de cette course en contre-la-montre. Dans la catégorie féminine, Régine Saphores (OSA) signe une troisième victoire et passe une nouvelle fois sous la barre des trois minutes avec un temps de 2’56’’93.

Malgré tout, le record du prodige Rayann Lacheny, 18 ans, absent de cette course, demeure toujours d’actualité. En mars dernier, lors de la première étape, il avait ainsi signé un chrono explosif en bouclant le kilomètre en 2’04’’71.