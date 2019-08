Surfer sur la vague des Jeux

Scènes de liesse et larmes de joie, de fierté aussi. D’autant que la chose s’est produite non pas une, mais deux fois aux Samoa, le mois dernier, pour les 16es Jeux du Pacifique : la Calédonie a remporté ses premières médailles d’or en sprint, sur le 500 m, face aux « imbattables » Tahitiens en V6 et V12 (embarcations avec 6 et 12 rameurs) hommes. De quoi légèrement modifier le rapport de force entre les deux pays et le regard porté sur les Cagous.

« Ça a été une explosion nucléaire ces deux médailles, exagère à peine Richard Drouet, président de la Ligue calédonienne. Mais on va rester humbles pour ces Mondiaux, tout le monde nous attend au tournant.» « C’est vrai qu’on est regardé différemment par les autres maintenant, abonde l’entraîneur Georgy Taero. Ils savent qu’on est un pays qui les a battus. Les Tahitiens se méfient quand même. Ils savent maintenant que pour chaque compétition, il faudra qu’ils soient prêts. »

Tahiti en mode pro

À Mooloolaba - à 60 km au nord de Brisbane, en Australie - où se déroulent les 2es championnats du monde de longue distance, ou marathon, les données ne seront pas les mêmes qu’il y a un mois. Déjà, sur cette épreuve du marathon (traditionnellement longue de 25 km) aux Samoa, les Cagoues avaient terminé en argent derrière les Tahitiennes quand la course des hommes avait été marquée par « l’incident » du flotteur calédonien, endommagé par les collisions répétées (et volontaires ?) de la pirogue tahitienne. Coulés, les Cagous avaient déposé une réclamation qui n’avait pas abouti. Il pourrait y avoir de la revanche dans l’air à Mooloolaba…

Sauf que l’équipage du Fenua ne sera pas le même et d’un tout autre calibre lors de ces Mondiaux. « Ils emmènent la team Shell, ce sont les meilleurs, des professionnels », glisse Manutea Teniarahi. Derrière les « intouchables », il faudra se mêler à la lutte avec l’équipe de Californie et celle d’Hawaï pour espérer une médaille, sachant que les Néo-Zélandais apparaissent un ton au-dessus également. « Ils ont passé la barre des 24 000 licenciés, c’est plus qu’à Tahiti, assure Richard Drouet. Ils sont terriblement montés en niveau ces dernières années. »

Objectif podiums

« De toute manière, sur des championnats du monde, l’objectif ça reste de monter sur des podiums », rappelle Carolyne Chantreux, qui accompagne la délégation. Il y a deux ans, à Tahiti, les Calédoniens étaient repartis avec cinq médailles pour une 3e place au classement des nations. Suzanne Wahngoj et Paul Mainguet avaient pris l’argent en V1 juniors mais tous les deux manqueront à l’appel en Australie. Le frère jumeau de ce dernier, Albert, vice-champion du monde de vitesse l’an dernier et médaillé de bronze en V6 juniors en 2017, tentera de bien figurer en V1 open hommes.

Déjà médaillée de bronze en 2017, Marcy Manate voudra remettre ça en V1 open femmes et faire aussi bien qu’aux Jeux (argent) avec le même équipage en V6. Chez les master 40, où Fabien Larhantec vient d’intégrer la catégorie d’âge, Yann Clavel et Philippe Mainguet, présents en 2017, essaieront de ne pas rééditer la même performance frustrante en V6 : ils avaient échoué à la 4e place, à peine 10 secondes derrière les Néo-Zélandais.

Le programme

Lundi 12 : V1 juniors hommes, V1 open femmes, V6 master 40 hommes.

Mardi 13 : V1 open hommes, V6 master 50 hommes.

Mercredi 14 : V1 juniors femmes, V1 master 50 femmes, V1 master 40 hommes, V1 master 60 hommes.

Jeudi 15 : V6 open femmes.

Vendredi 16 : V1 master 50 hommes, V6 open hommes.