Szalamacha, Beukels et Prono maîtres du Chrono Dore

Si la pluie s’est invitée sur la plage de Carcassonne, elle n’a en rien gâché la fête. « Sur le vélo, tu n’y penses pas. Tu penses seulement à la course. Et faut voir le côté positif, ça refroidit », sourit Robin Guettard, l’un des participants.

Une chose est sûre, ces conditions n’ont pas refroidi Mathieu Szalamacha, Benoît Beukels et Thomas Prono, larges vainqueurs de la troisième édition du Chrono Dore, un triathlon par équipe et en contre-la-montre. Parti en dernière position, le trio a grappillé mètre après mètre pour finalement franchir la ligne d’arrivée en tête au bout de 1h00’05’’. « Ça fait plaisir de courir entre amis, surtout qu’on est tous les trois à peu près du même niveau. C’est vraiment agréable », commente sobrement Mathieu Szalamacha à l’issue de la course. Benoît Beukels, qui a assumé la double casquette d’organisateur et de sportif, se réjouit de cette victoire mais surtout de l’ambiance générale sur le parcours. « Ce schéma de course est vraiment sympa. Grâce au contre-la-montre, on a eu une arrivée assez groupée, c’est bien, ça permet de se tirer un peu la bourre », confie-t-il. Même les derniers arrivants, qui terminent 41 minutes après les vainqueurs, ont eu droit à leur standing ovation. « C’est ce qu’on recherche sur le Chrono Dore, c’est cette atmosphère », poursuit l’organisateur, qui signe donc une deuxième victoire en trois éditions.

Ambiance festive

Une ambiance qui pourrait presque se résumer à l’équipe de Charlotte Robin, Nathalie Viratelle et Clémence Ollivier. Pour la dernière course calédonnienne de cette dernière (elle part faire ses études en Métropole, NDLR), ses coéquipières lui avaient réservé certaines surprises. « On lui avait dit qu’il y aurait des gages donc elle s’attendait à pire, explique Charlotte Robin. Il fallait bien marquer le coup ». Mais ne vous fiez pas aux apparences. Malgré la perruque rose, la jupe multicolore et les ballons de baudruche, le trio n’était pas là pour faire de la figuration. Première équipe féminine, elles ont bouclé les 750 mètres de nage, les 20 kilomètres de vélo et les 4,5 kilomètres de course en 1h07’49’’. Soit le troisième temps au classement général.