Szalamacha gagne la bataille de Bouraké

TRIATHLON. Organisé samedi matin à Bouraké par la JSVDT, le triathlon Jérémy-Broutté a évité la pluie et offert une course indécise. Les trois premiers, notamment, se tiennent en un peu plus de trente secondes, le 4e et 5e n’étant pas si loin eux non plus du vainqueur, Mathieu Szalamacha, qui a construit son succès sur la partie course à pied.