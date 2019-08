Tennis de table : le pari de la jeunesse

Cure de jouvence pour la nouvelle formule à Boulouris, dans le Var, au Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Creps Paca), membre du réseau Grand Insep. La Coupe des outre-mer ne concerne cette année que les moins de 18 ans et le chef de délégation Philippe Bonnefois, trésorier de la Ligue calédonienne, ne brandira pas sa raquette pour en découdre. La compétition réunit du 7 au 16 août cinq équipes dans trois catégories d’âge différentes : les minimes (moins de 13 ans), les cadets (moins de 15 ans) et les juniors (moins de 18 ans).

Aubry et La en leaders

Avec un garçon et une fille dans chaque catégorie, la Calédonie sera aux prises avec la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et Wallis-et-Futuna.

Après un stage sous la supervision de cadres fédéraux en début de semaine, les six Cagous entrent aujourd’hui dans le vif du sujet avec la compétition par équipe, avant les doubles et le tournoi en individuel les prochains jours. Les chefs de file se nomment Ronan Aubry et Lorie La, tous les deux médaillés d’or en double mixte aux derniers Jeux du Pacifique aux Samoa, mi-juillet. Les deux pongistes de l’AS Magenta étaient les seuls à avoir brillé de la sorte à Apia, avec également la victoire finale d’Avelino Monteiro au para-tennis de table (debout).

L’objectif affiché pour ces presque dix jours de compétition est de ramener plusieurs titres et d’enlever la victoire finale au challenge global.

La délégation

Sephora Song (Impassible Nord Koumac), Nino Marie (AS Magenta), Jade Pabouty (CMO La Foa), Quillan Kortaa (AS Magenta), Lorie La (AS Magenta), Ronan Aubry (AS Magenta), Michel Kortaa (responsable logistique) et Philippe Bonnefois (chef de délégation).