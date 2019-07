Thibaut Pinot fait le dos rond avant la dernière bataille

Ce n’était pas le Thibaut Pinot du Tourmalet, ni celui du Prat d’Albis, aérien, explosif, et disposant d’une marge claire sur l’intégralité de ses rivaux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Franc-Comtois s’est montré égal à la plupart de ses adversaires, mais inférieur au Colombien Egan Bernal, qui l’a dépassé au classement et le devance désormais de vingt secondes.

« Le bilan est moyen, je n’étais pas dans une grande journée. Ces journées-là, il faut les passer », a réagi le nouveau 5e du général quelques minutes après l’arrivée, avant de filer, à vélo et juste avant un nouvel orage, vers l’hôtel de son équipe Groupama-FDJ, comme s’il avait déjà tourné la page de cette première partie de triptyque. Sans s’affoler, donc, même si la menace Egan Bernal, qui a prouvé qu’il était redoutable en haute altitude, s’affirme brusquement beaucoup plus dangereuse. Il faudra désormais lui reprendre du temps pour continuer de rêver à la victoire. Sans même parler de Julian Alaphilippe, qui continue de caracoler en tête avec 1 min 50 sec d’avance sur son compatriote. Le temps est désormais compté.

UN TERRAIN DE JEU IDÉAL

Dès hier soir, Thibaut Pinot devait s’attaquer au col de l’Iseran, le plus haut sommet de cette édition 2019, avant de monter jusqu’à Tignes.

Une nouvelle épreuve physique avant l’ultime étape dans les Alpes entre Albertville et Val-Thorens, ce soir. Deux étapes « courtes et nerveuses » qui peuvent pleinement correspondre au coureur Groupama. Typiquement le terrain où le Français avait brillé voici un peu moins d’une semaine, en haut du Tourmalet et du Prat d’Albis. Encore faut-il que les jambes répondent présent.