Thibaut Pinot fait un nouveau numéro dans les Pyrénées

Cyclisme. Les Pyrénées, une affaire française : Thibaut Pinot a dominé la montée finale de la 15e étape du Tour de France, dans la nuit de dimanche à lundi. Deuxième de l’étape au lendemain de sa victoire au Tourmalet, le coureur franc-comtois a seulement été précédé par Simon Yates (Mitchelton). Le Britannique a enlevé son deuxième succès en quatre jours dans le massif pyrénéen, mais en dehors de la lutte pour le classement général.

Surtout, pour la deuxième fois en deux jours, le vainqueur sortant, le Gallois Geraint Thomas, a lâché du lest. Tout comme Steven Kruijswijk, il a cédé une cinquantaine de secondes au Français, le grand bénéficiaire de la séquence pyrénéenne.

Le peloton au rEPOS

Au classement général, Thibaut Pinot est remonté de la sixième à la quatrième place. Il s’est rapproché à trois secondes seulement du Néerlandais Kruijswijk et surtout à quinze secondes de Thomas. Dans ces premières étapes de montagne, il a ainsi gommé sa boulette de l’étape d’Albi, quand il avait bêtement perdu du temps sur une « bordure ». Après ces trois étapes intensives dans les Pyrénées, le peloton peut dorénavant souffler une seconde journée. Un repos attendu par Julian Alaphilippe, qui, pour la première fois, a faibli. « Aujourd’hui, je ne pouvais pas faire plus », a commenté le Français qui s’est surpassé pour limiter la perte de temps et conserver son maillot jaune. « Tout ce que j’ai fait, tout ce que je donne, je commence à le payer. Je cours comme j’aime courir mais, avec le maillot jaune, il y a des responsabilités », a-t-il poursuivi.

La 16e étape, qui démarre ce soir, verra les coureurs faire une boucle avec un départ et une arrivée à Nîmes. Une sortie probablement promise aux sprinters avant de basculer vers les Alpes.